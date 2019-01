Willemsfonds kroont Wannes Cappelle tot ‘Figuur van het Jaar’ Joyce Mesdag

11 januari 2019

16u37 0

Het Zwevegems Willemsfonds heeft, samen met de lokale persmedewerkers, Wannes Cappelle uitgeroepen tot Figuur van het Jaar. De vereniging huldigde al voor de 36ste keer een persoon, vereniging of bedrijf die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte als Figuur van het Jaar. Uit een lijst met 10 geselecteerde Figuren werden drie finalisten aangeduid. Naast Wannes Cappelle waren ook Joost Vanhessche en de Grote Prijs Marcel Kint kanshebbers. Vanhessche schreef twee boeken, het ene over de ‘Dienst 100’ en het andere over de geschiedenis van 80 jaar brandweer Zwevegem. Dat tweede boek zorgde er mee voor dat minister van Cultuur Sven Gatz de brandweerkazernes besliste te inventariseren. De organisatie van de Grote Prijs Marcel Kint kwam in aanmerking omdat het een 1.1 koers is geworden die rechtstreeks werd uitgezonden op televisie. Het Willemsfonds koos uiteindelijk voor Wannes Cappelle, onder meer omdat hij voor het tweede jaar op rij met Het Zesde Metaal het nummer één mocht aanleveren in de Belpop 100.