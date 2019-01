West-Vlaamse band Mooneye is bij ‘De Nieuwe Lichting’: “Dit hadden we nooit durven dromen” Joyce Mesdag

31 januari 2019

19u49 0 Zwevegem Mooneye, de enige West-Vlaamse band in de finale van De Nieuwe Lichting, is een van de drie winnaars geworden van de muziekwedstrijd. Radiozender Studio Brussel gaat in die muziekwedstrijd op zoek naar nieuw muzikaal talent. “Sprakeloos ben ik”, zegt frontman Michiel Libberecht (25) uit Moen. “Dit hadden we nooit durven hopen.”

Straf nieuws voor Zwevegem. Het gebeurt niet elk jaar dat een band met wortels in Zwevegemse bodem met de prijzen gaat lopen in een wedstrijd als De Nieuwe Lichting. De band Mooneye mag zich een van de winnaars noemen voor 2019, samen met David Ngyah en Tessa Dixson. Michiel Libberecht (25) uit Moen, vandaar ‘Mooneye’, wordt als zanger/gitarist geflankeerd door gitarist Aaron Deceukelier, gitarist Jorik Van Den Bosch, bassist Stan Holvoet en drummer Rien Coorevits. Op Jorik na, die afkomstig is uit het Gentse, komen alle bandleden uit groot-Zwevegem. Michiels telefoon stond roodgloeiend, na de bekendmaking van de winnaars. “Ik ben echt sprakeloos”, zegt Michiel. “We hadden nooit verwacht, en nooit durven hopen, dat we bij de laatste drie zouden eindigen. Dit is fantastisch.”

Documentaire

Met de overwinning gaan een aantal leuke prijzen gepaard. “We krijgen van radiozender Qmusic 2.000 euro om te investeren in materiaal, tv-zender Canvas zal onze band volgen tot na de zomer voor een documentaire, en we mogen een nieuw nummer opnemen in een professionele muziekstudio. We hebben er nog géén idee van welk nummer dat zal worden. Er zijn wel een aantal nummers die in aanmerking zouden kunnen komen, maar we gaan nog even nadenken over die keuze. Dit straffe nieuws moeten we toch eerst wat laten bezinken.”

Pukkelpop

Het wordt een drukke zomer. “We gaan deze zomer in elk geval genieten van elk optreden dat we mogen doen. Hopelijk draaien ze onze muziek vaak genoeg op de radio, zodat mensen onze nummers leren kennen. ” Over dé grote droom moeten de kerels niet echt lang nadenken. “We hebben al wel wat boekingen binnen voor deze zomer. Veel kunnen we daar nog niet over kwijt, maar een écht groot festival zit daar nog niet tussen. Het mag wel, hoor. Als we dan toch zelf mogen kiezen, dromen we alle vijf van Pukkelpop. We zijn echter ook realistisch genoeg om te beseffen dat dat misschien wat snel zou zijn. Als we het podium daar ooit halen, zou dat ons heel gelukkig maken.”