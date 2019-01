Werkstraf voor weerspannige automobilist LSI

09 januari 2019

Een 21-jarige jongeman uit Zwevegem moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 60 uren uitvoeren. Op 20 oktober 2018 hield een anonieme politiepatrouille van de zone Mira Juan F. met zijn Fiat 500 tegen omdat hij aan een onaangepaste snelheid passeerde. Hij bleek ook geseind te staan voor verhoor in het kader van een zware diefstal. Bij de fouille van het voertuig en F. ging het fout. Met een sleutel tussen de vingers geklemd probeerde hij de agenten te slaan en probeerde hij hun dienstwapen af te nemen. De agenten hielden aan de schermutseling snijwonden, schrammen en een breukje in de pols aan over. De rechter sprak Juan F. vrij voor opzettelijke slagen en verwondingen en verboden wapendracht maar veroordeelde hem wel voor weerspannigheid. Als hij zijn werkstraf niet uitvoert, komt een celstraf van zes maanden in de plaats. Aan de twee agenten moet hij een schadevergoeding van zo’n 1.850 euro betalen.