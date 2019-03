Werken aan de Sint-pietersbrug gestart Joyce Mesdag

07 maart 2019

19u02 0 Zwevegem De Vlaamse Waterweg is vandaag gestart met de restauratie van de Sint-Pietersbrug in Moen (Zwevegem) aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het brugje dateert van de 19e eeuw en is toe aan een grondige restauratie.

“De Sint-Pietersbrug aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een van de mooiste plekjes van Zwevegem”, zegt Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg. “Het brugje dateert van het laatste kwart van de 19e eeuw en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met een open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend.”

“We zullen zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen trachten te behouden tijdens de restauratie, in lijn met de voorwaarden van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daardoor blijven we trouw aan de beeldwaarde van dit iconische brugje en het mooiste plekje van de gemeente.” De brug wordt volledig gedemonteerd en naar een restauratieatelier gebracht. Na restauratie wordt ze daar al even terug in elkaar gezet, als proef, om ze daarna opnieuw te demonteren, naar Moen te brengen, en daar definitief terug in elkaar te zetten.

In afwachting van de restauratiewerken is de brug momenteel afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen een omleiding volgen via de Kraaibosstraat.

“Vlaanderen investeert 600.000 euro om de SintPietersbrug in oude glorie te herstellen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “De restauratie betekent ook een opwaardering van het fietsknooppuntennetwerk: fietsers zullen in Moen niet meer moeten rijden via de grote baan. In Zwevegem wacht men al lang op deze investering en nu maken we er echt werk van.” De waterwegbeheerder voorziet dat de werken eind 2019 klaar zijn.