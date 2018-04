Wekelijkse markt op zijn 'paasbest' 04 april 2018

De wekelijkse markt in Zwevegem was gisteren op zijn 'paasbest'. De Flierende Fluiters, een groepje muzikanten met een kippenkostuum aan, zorgden voor de muzikale noot, en twee paashazen deelden chocolade uit aan alle bezoekers. Na een oproepje op Facebook bleken twee jonge Zwevegemse dames, de nichtjes Dhenia en Eloise Lefever, bereid om daarvoor in een paashaaspak te kruipen. In ruil mag het tweetal samen naar de cinema.





(JME)