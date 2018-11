Weinig familie, dus betalen vrienden grafzerk BENEFIET VOOR MAN DIE OVERLEED BIJ QUADONGEVAL OP KOS ALEXANDER HAEZEBROUCK

14 november 2018

02u25 0 Zwevegem Vrienden van Kevin Vanterwyngen die afgelopen zomer samen met zijn werkmakker Frederic Boone om het leven kwam bij een verkeersongeval op het Griekse eiland Kos, organiseren zaterdag een benefiet. "Hij heeft weinig familie, dus zamelen wij geld in voor zijn grafzerk", vertelt initiatiefneemster Sarah Jamart.

Omdat Kevin Vanterwyngen zo goed als geen familie meer heeft, springen zijn vrienden voor hem in de bres. Ze organiseren een benefiet om een grafzerk en een ligplaats op het kerkhof van Zwevegem te betalen. "Kevin was mijn beste maat", vertelt Sarah Jamart uit Zwevegem. "We kenden elkaar al van toen we 14 jaar waren. Nadien zijn we ontelbare keren samen uitgeweest. We waren erg hecht. Mijn vader baat het café 't Damberd uit in Zwevegem. De laatste tijd zag ik hem vooral in het café dat ondertussen ook zijn stamkroeg geworden was."





Erg geliefd

De moeder van Kevin Vanterwyngen stierf in 2009 in een brand, zijn vader had hij daarvoor al verloren. "Ook zijn zus is alleenstaande mama en heeft het niet heel breed", vertelt Sarah. "Ik besloot een oproep te doen op Facebook. Al snel hadden we een rekeningnummer geopend waar vrienden vrij snel enkele honderden euro's op stortten. Uiteindelijk besloten we met een aantal dichte vrienden en kennissen van Kevin om een spaghetti-avond te organiseren om de rest van het geld in te zamelen. Die spaghetti-avond vindt plaats zaterdagavond 17 november in café 't Damberd in Zwevegem. Niet toevallig op die dag, zaterdag zou hij 29 jaar geworden zijn. In totaal hebben we toch zo'n 6.000 euro nodig voor de ligplaats en een deftig grafzerk." De oproep van Sarah raakte veel mensen, want voor ze het wist was de spaghetti-avond volzet. "Dat had ik nooit verwacht. In 't Damberd is plaats voor 200 personen en dat is voldoende om het nodige geld op te halen. Dat bewijst nogmaals hoe geliefd Kevin wel was, hij had zoveel vrienden."





Kevin Vanterwyngen overleed op 30 juli samen met zijn werkmakker bij het boorbedrijf Zaniboo uit Zwevegem op het Griekse eiland Kos. Beiden waren onderweg op één quad toen het plots fout ging en een frontale botsing hen het leven kostte. Kevin en Frederic waren collega's, maar ook erg goeie vrienden. Voor Kevin was het de eerste keer dat hij op reis kon, nadat hij wat geld had kunnen opzij zetten. Voor de repatriëring en de uitvaart van Kevin kwam hun ex-werkgever Zaniboo eerder financieel ook al tussen. "Het waren twee gouden werkkrachten", klonk het eerder al bij het boorbedrijf.