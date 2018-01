Wasabi na 40 jaar uit ether 02u41 0

Wasabi FM is met de start van het nieuwe jaar niet meer live te beluisteren op 105.7 FM. De lokale zender is definitief uit de ether verdwenen, een gevolg van het nieuwe frequentieplan van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Er zijn voortaan minder lokale radio's. Minister Gatz bundelde namelijk de vergunningen per twee frequenties om zo de toekomst van de overblijvende radiozenders te verzekeren. Zwevegem verliest op die manier na ruim 40 jaar wel een eigen radiostation op FM in de gemeente. Al blijven de medewerkers van Wasabi voor alle duidelijkheid wel verder radio maken op het internet. Wie Wasabi wil blijven beluisteren, kan dat dus voortaan op www.radio056.be.





(LPS)