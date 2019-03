Wannes Cappelle uitgebreid in de bloemen gezet als ‘Figuur van het Jaar’ Joyce Mesdag

15 maart 2019

Wannes Cappelle, acteur en frontman, zanger en songwriter bij Het Zesde Metaal, is door het bestuur van het Willemsfonds Zwevegem gehuldigd als Figuur van het Jaar. De vereniging huldigde al voor de 36ste keer een persoon, vereniging of bedrijf die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte als Figuur van het Jaar. Het Willemsfonds koos voor Wannes Cappelle, onder meer omdat hij voor het tweede jaar op rij met Het Zesde Metaal en ‘Ploegsteert’ het nummer één mocht aanleveren in de Belpop 100 en er een geslaagde tournee in België en Nederland op heeft zitten met ‘In Heaven’. Luc Dufourmont, collega-muzikant en acteur uit Bevergem, mocht een woordje placeren om zijn collega te komen feliciteren.