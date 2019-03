Wannes Capelle feliciteert burgemeester Doutreluigne in brief: “Wie iets wil doen aan klimaat verdient applaus” Alexander Haezebrouck

01 maart 2019

17u33 0 Zwevegem Zanger Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal die in 2017 in Zwevegem kwam wonen, heeft burgemeester Marc Doutreluigne (Lijst Burgemeester) en het schepencollege een brief geschreven. Daarin uit hij zijn steun voor hun klimaatplan dat de afgelopen dagen op erg veel kritiek stuitte.

Zanger Wannes Cappelle schrijft in zijn brief naar de burgemeester en het schepencollege dat hij hun voorstellen over het klimaatplan toejuicht. “Mocht ik nog niet in Zwevegem wonen, ik verhuisde meteen hierheen”, schrijft Cappelle. “Het is hun plicht om aan de toekomst te denken, en om te handelen in het algemeen belang. Wellicht willen veel kiezers horen dat niets moet veranderen. Dat alles kan blijven zoals het was. Maar als we willen dat alles blijft zoals het was, dan moet er veel veranderen.” Dat het voorstel van het klimaatplan in Zwevegem op de gemoederen beroert, werd tijdens de vorige gemeenteraad duidelijk. Toen daagden 50 bewoners op om te horen wat er gezegd werd. In het klimaatplan staan 20 actiepunten waarmee het als gemeente een steentje wil bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering, zoals het voornemen om de bosoppervlakte in Zwevegem met 20 hectare uit te breiden, het invoeren van 14-daagse autoluwe zondagen vanaf 1 april tot 1 oktober en het verbod op autocross, motorcross en autorally op het grondgebied Zwevegem.

Bevragingsronde

Vanaf vrijdag is de gemeente Zwevegem gestart met een grote bevragingsronde bij haar inwoners. Iedereen kan via een online burgerpaticipatieplatform het bestuursakkoord lezen. “Iedereen die wil, kan daarin ook ideeën posten, voorstellen lanceren, reageren op ideeën van anderen op wat we de komende jaren moeten doen op alle vlakken van ons gemeentebeleid”, zegt burgemeester Marc Doutreluigne (Lijst Burgemeester). “We gaan ook de dorps- en de wijkraden bevragen en dat alles kan tot 30 april. Daarna gaan we de resultaten van onze grote bevragingsronde analyseren en de ideeën bundelen in een definitief meerjarenplan.” Dat alles moet gefinaliseerd geraken tegen op de gemeenteraad van december dit jaar. “Laten wij, Zwevegemnaars, nu een constructief debat aangaan, en laten we vooral het hoofd koel houden. Dat helpt alvast ook al een beetje tegen de opwarming van de aarde”, besluit Wannes Cappelle in zijn brief.