Wagen uitgebrand tijdens eerste rit na aankoop 23 januari 2018

02u32 0

Minuten nadat een jonge garagist uit Zwevegem een Volkswagen Polo had gekocht, vatte de wagen gisterenavond vuur op de afrit van de E17 in Waregem. "Het vuur en de rook kwamen van onder de motorkap terwijl ik aan het rijden was", aldus de eigenaar. "Ik kon snel de wagen verlaten en nog proberen wat spullen mee te pakken, meer niet." Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het voertuig in lichterlaaie. De wagen brandde dan ook volledig uit. De autobrand zorgde voor heel wat verkeershinder op de afrit van de snelweg. De afslagstrook naar links aan de verkeerslichten op het einde van de afrit bleef een tijdlang afgesloten. (LSI)