Vuilnisemmers van sociale werkplek tAlternatief ontmoedigen sluikstorten Joyce Mesdag

15 februari 2019

16u41 0 Zwevegem In Zwevegem staan in de schaduw van de Sint-Amanduskerk en vlakbij de terreinen van de hondenschool sinds kort een nieuw type vuilnisbakken. Het gaat om prototypes die door sociale werkplek tAlternatief werden gemaakt. Op de gekozen locaties wordt vaak gesluikstort.

“Het zijn omgebouwde oude olievaten die in het wit geschilderd zijn”, zegt schepen Marc Desloovere (sp.a). “Achteraan zit een luikje zodat de vuilbak gemakkelijk geledigd kan worden.” De vuilbakken moeten zwerfvuil tegengaan. “De vorm en het ontwerp van een vuilnisbak zijn blijkbaar van groot belang. Dergelijke opvallendere vuilnisbakken zouden de aandacht van de voorbijganger beter trekken. De opening is tegelijkertijd klein genoeg gemaakt zodat mensen er geen grote afvalzakken kunnen ingooien, want dat is ook de bedoeling niet van een vuilnisbak die op openbaar domein staat.” Als de prototypes succesvol zijn, komen er wellicht nog bij. “tAlternatief haalt overal het afval op uit onze openbare vuilniszakken. We gaan snel merken of er méér afval in de vuilnisbakken belandt en minder ernaast. De locaties zijn nu de plaatsen waar er in het verleden wel vaker zwerfvuil opgehaald moest worden.”