Vrouwen culinair verwend door hun mannen 23 maart 2018

Wat 11 jaar terug begon als een uit de hand gelopen weddenschap, is nu uitgegroeid tot een leuke activiteit van de Landelijke Gilde en van de KVLV Sint-Denijs. Onlangs konden de mannen hun vrouwtjes voor de tiende keer culinair verwennen.





"We kunnen wel degelijk koken en de vrouwtjes een avond verwennen met een lekker souper. We proberen telkens iets origineels op tafel te zetten en dit jaar kozen we voor 'zwijn aan 't spit'", zegt ons Frederik Bourgois, secretaris van de Landelijke Gilde. "Uiteraard gingen hier veel voorbereidende vergaderingen aan vooraf, vergaderingen die wel eens durfden uitlopen. Onze vrouwtjes zagen het wel door de vingers, wetende dat er een leuke avond zou volgens met heel wat lekkers."





(GVZ)