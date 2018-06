Vrouw reanimeert 80-jarige met succes op containerpark 26 juni 2018

Een Zwevegemnaar van 80 die vrijdagnamiddag een hartstilstand kreeg op het containerpark, dankt zijn leven aan de efficiënte tussenkomst van een vrouw die net op dat moment in de buurt was. "Opa zakte in elkaar en de vrouw had dat opgemerkt", zegt de schoonzoon van het slachtoffer. "Ze wist precies wat ze moest doen en startte de reanimatie. Intussen belden anderen de hulpdiensten. Die gaven via de telefoon instructies over wat er moest gebeuren, in afwachting van de komst van een ziekenwagen en een mug-team. Dat verliep vlekkeloos. Mijn schoonvader zal wellicht volledig herstellen. Hij ligt nu nog wel op de afdeling intensieve zorgen, maar maakt het al bij al goed." Door een oproep op Facebook kent de familie van het slachtoffer intussen ook de identiteit van de vrouw die de reanimatie startte. "We zullen haar bedanken met een mooie ruiker bloemen", zegt de schoonzoon. (VHS/LSI)