Vrijwilligers ploegen zich een weg door 30 ton boeken en tijdschriften over Openbare Werken

21 december 2018

In de site Transfo in Zwevegem zijn enkele vrijwilligers van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zo’n 30 ton aan oude boeken, tijdschriften en andere publicaties aan het inventariseren. Het gaat om documenten en naslagwerken die eigendom waren van het Ministerie voor Openbare Werken. “Het ging om een hele uitgebreide collectie met werken vanaf 1830, ook uit het buitenland, over architectuur, bouw, openbare werken en ingenieurstechnieken”, zegt Adriaan Linters. “Toen de bevoegdheid Openbare Werken naar gewestniveau werd overgeheveld, zo’n 20 jaar geleden, besliste het Ministerie om de collectie weg te gooien.”

Adriaan en enkele andere vrijwilligers van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie besloten de 30 ton aan publicaties te redden. “We hebben die toen in dozen gestopt, en naar de site Transfo verhuisd, waar we de collectie mochten bewaren.” Het lokaal waar de publicaties al die tijd gestockeerd lagen, moet opnieuw vrijgemaakt worden tegen volgend voorjaar. “Daarom zijn we nu met een aantal vrijwilligers alle aanwezige boeken en naslagwerken aan het inventariseren, zodat bibliotheken en musea op die lijst kunnen opzoeken welke werken er voor hen interessant genoeg zijn om in hun collectie op te nemen. Op die manier kunnen we toch nog redden wat waardevol genoeg is.”