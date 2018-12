Voormalig zwembad is nu een speelparadijs Joyce Mesdag

19 december 2018

Het voormalige zwembad van Zwevegem, waar je tot eind juni nog baantjes kon trekken, werd omgetoverd in een speelparadijs. In ‘Speel’ kunnen kinderen zich uitleven op meer dan 2.000m² speelplezier. Op een verdieping boven het voormalige ‘diepe’ bad, werd een extra sporthal gerealiseerd. Er werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Het gemeentebestuur van Zwevegem besloot in 2015 samen te werken met S&R Group, het beter gekende ‘Lago’, voor de realisatie van een nieuw zwembad. Niet lang daarna ontstond het idee om het oude zwembad een nieuwe bestemming te geven. Van zodra het nieuwe zwembad open ging, startten de werken in het oude zwembad. Eind juni werden de laatste baantjes er getrokken, nog geen half jaar later is ‘Speel.’ (lees Speelpunt) af. Het werd een speelparadijs, met 16 avontuurlijke indooractiviteiten, op een oppervlakte van meer dan 2.000m².

In de kuip van het ondiepe bad vind je onder meer een reuzeklauterconstructie, zoals je die wel vaker ziet in traditionele indoorspeeltuinen. Ook in die kuip staan 10 klimlijnen van net geen 9 meter hoog. Achter het hoekje, waar de kleedkamers vroeger waren, werd een ‘ijspiste’ gerealiseerd. Geen écht ijs, maar wel een ondergrond in kunststof waar je echt kan op schaatsen. Op de plaats van het diepe zwembad worden op de bodem nog enkele belevenissen aangeboden, van een kinderdisco-, lego- en vertelhoek tot een speleobox. Tussen alle speelactiviteiten zijn voldoende zitmogelijkheden voorzien voor de ouders, en een bar en restaurant kunnen de bezoekers van eten en drinken voorzien. Boven het voormalige diepe bad werd een tussenverdieping gecreëerd. Daarin werd een extra sporthal gerealiseerd, voor basket-, volleybal en badminton.

Baantjes trekken kan je er niet meer, maar je herkent zeker nog het oude zwembad. De vloer- en wandtegels zijn behouden -inclusief afvoerputjes hier en daar-, net als de tribune en de effectieve ‘kuip’ van het zwembad dus. “We vonden het belangrijk om het originele karakter van het gebouw te behouden en de vorige bestemming tot haar recht te laten komen”, zegt Elewin Werbrouck, Centrummanager bij Lago Club.

Er werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd. De gemeente investeerde 780.000 euro en zal elk jaar een werkingstoelage van 145.000 uitbetalen. “Speel. wordt een echte troef in onze gemeente”, zegt burgemeester Doutreluingne. “Een dergelijke ruim speelaanbod hadden we nog niet in het centrum van de gemeente, en deze bestemming sluit enorm goed aan bij de sportactiviteiten hiernaast in Sport.. Kinderen kunnen zich hier uitleven terwijl de ouders hier komen sporten.”

Wie ouder is dan 16 jaar hoeft niet te betalen, jongere kinderen betalen 9,90 euro voor een hele dag. Speel verwacht zo’n 50.000 spelende kinderen per jaar. De officiële opening is dit weekend, maar vandaag konden er al enkele uitgenodigde gezinnen kennismaken met deze nieuwe trekpleister. “Echt heel geslaagd”, zegt mama Zerguit Hasna uit Zwevegem. “We gaan hier zeker nog terugkeren.” “Ik werk aan de gemeente Zwevegem als loodgieter, en ben hier de voorbije weken nu en dan eens moeten bijspringen”, zegt Bart Bulcaen. “Ik was heel benieuwd, dus was blij dat ik al een blik heb kunnen werpen tijdens de werken. Ik vind het echt geslaagd.”