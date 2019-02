Voorlopig geen reglement voor geveltuintjes: “We denken dat dat eerder zou afschrikken dan aanmoedigen” Joyce Mesdag

26 februari 2019

Er komt geen reglement op geveltuintjes in Zwevegem, althans niet in de nabije toekomst. Dat zei burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) als antwoord op een vraag van voormalig schepen en raadslid Wim Monteyne (N-VA). Monteyne opperde dat een geveltuintjesreglement, net zoals vele andere steden en gemeenten er intussen al één hebben, een goeie manier zou zijn om groen in verstedelijkte gebieden te stimuleren. Volgens Doutreluingne is er echter geen nood aan een dergelijk reglement. “Geveltuintjes zijn vooral in opmars in centrumsteden, maar hier in Zwevegem zijn er weinig ‘verdichte woonwijken en buurten’.” Raadslid Yves Debosscher (Groen) nam het op voor zijn collega Monteyne. “Vreemd dat Zwevegem wordt vergeleken met Brussel. Hier hebben we wel degelijk ook dicht bewoonde gebieden, zoals de Kouterwijk, waar geveltuintjes een goeie zaak zouden zijn. Zelfs Deerlijk heeft een dergelijk reglement opgemaakt. En het hoeft nog niet per se een reglement te zijn, doe zoals in Roeselare en Harelbeke, en maak er een meldingsplicht van.” Burgemeester Doutreluingne wilde er geen ‘eindeloze discussie’ van maken. “De voorbije zes jaar kregen we welgeteld 2 informele aanvragen binnen, die goedgekeurd werden. We willen niet overdrijven met reglementen, en denken zelfs dat een reglement mensen eerder zou afschrikken om een geveltuintje aan te leggen dan hen aan te moedigen.” Hij gaf wel nog even een steek onder water aan Monteyne. “Vreemd dat je die noodzaak tot een paar maanden geleden niet had opgemerkt.”