Voordracht met Lucien Van Impe 24 maart 2018

Vandaag vindt in het Sportpunt in de Bekaertstraat een voordracht door en met Lucien Van Impe plaats. De voormalige wielrenner vertelt over hoe hij als laatste Belg de Ronde van Frankrijk won, maar even goed over de jaren waarin Van Impe met vijf broers opgroeide in een volkscafé en liever muzikant dan wielrenner wilde worden. Samen met auteur Filip Osselaer brengt Lucien Van Impe de wonderlijk mooie zomer van 1976 tot leven.





De voordracht, een organisatie van de vzw Folkreigers, start om 20 uur. Tickets kosten 15 euro. (JME)