Voltage Festival verwacht tweemaal zoveel bezoekers 18 augustus 2018

Dit weekend vindt in de voormalige elektriciteitscentrale het vierde Transfo Voltage Festival plaats, een festival voor alle fans van house-, techno- en acidmuziek. Voltage Festival staat voor een grote (inter)nationale doorbraak, zo klinkt het bij de organisatie. "Nadat we vier jaar met veel passie aan ons undergroundimago gebouwd hebben, zal ons bezoekersaantal dit weekend met maar liefst 7.000 verwachte feestvierders verdubbelen ten opzichte van volgend jaar', zegt Steven Van Belle, ook bekend onder zijn dj-naam Pilose, de oprichter van Voltage Festival. "Die verdubbeling komt er doordat we sterk ingezet hebben op line-up en decor. Een opmerkelijke evolutie in vergelijking met vorig jaar is het grote aantal buitenlandse bezoekers. Uit de ticketverkoop kunnen we afleiden dat we dit jaar zelfs bezoekers zullen hebben uit onder meer Australië, China, Chili, Koeweit, Filipijnen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabië, Thailand en de Verenigde Staten." (JME)