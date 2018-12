Voetbalderby brengt 705 euro op voor Engelenhoeve Xavier Coppens

04 december 2018

Dankzij de extra lotjesverkoop vorige zondag tijdens de voetbalderby tussen Sparta Heestert en Zwevegem Sport wordt straks 705 euro geschonken aan De Engelenhoeve uit Sint-Denijs. Met de voetbalderby werd ook het nieuwe kunstgrasveld van Sparta Heestert officieel ingehuldigd. “Om extra volk te lokken, mocht iedereen gratis naar de wedstrijd kijken. We vroegen wel meer geld voor een lotje, om extra geld in te zamelen voor De Engelenhoeve in het kader van De Warmste Week. We mogen straks een cheque van 705 euro schenken aan de uitbaters van De Engelenhoeve.