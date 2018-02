Voetbalclubs krijgen kunstgrasvelden 28 februari 2018

Tweedeprovincialers Zwevegem Sport en FC Sparta Heestert krijgen tegen volgend seizoen een kunstgrasveld.





De gemeenteraad zette het licht afgelopen maandag op groen. Het gaat bij beide voetbalclubs over het hoofdveld, waarbij ook de doelen en borstweringen hersteld of vernieuwd worden. De gemeente maakt een investeringstoelage vrij van 375.000 euro voor Zwevegem Sport en van 345.000 euro voor FC Sparta Heestert. Het gemeentebestuur komt zo tegemoet aan de behoefte aan meer bespeelbare uren. Er wordt nog bekeken of subsidies van hogere overheden mogelijk zijn. De clubs staan in voor het onderhoud van de kunstgrasvelden. En kosten die de investeringstoelages overschrijden, moeten door de clubs betaald worden. "We zijn dankbaar, want we krijgen ook nieuwe ledverlichting", zegt voorzitter Koen Ameye van FC Sparta Heestert. (LPS)