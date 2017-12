Voetbalclub krijgt verlichting 02u40 0

Sparta Heestert krijgt een gekeurde terreinverlichting voor het eerste veld. De gemeenteraad van Zwevegem zette unaniem het licht op groen. "We vragen aan Eandis om een studie op te maken", zegt schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (sp.a). "We opteren voor energiezuinige LED verlichting in plaats van de klassieke lampen. Het is de bedoeling om de verlichting aansluitend aan het voetbalseizoen 2017-2018 te voorzien. De werken omvatten het plaatsen van een sturingskast, sleuf- en kabelwerken en het zetten van verlichtingsmasten en -armaturen. De investering bedraagt 52.000 euro. (LPS)