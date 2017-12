Voetbalclub en cyclocross in oorlog BLAUWVOET MAG KANTINE NIET MEER OPENEN TIJDENS VELDRIT PETER LANSSENS EN ERIK DE BLOCK

02u49 67 Foto Henk Deleu De kantine van tweedeprovincialer Blauwvoet moet voor het eerst in 50 jaar dicht blijven tijdens het veldrijden. Zwevegem Het is in Otegem oorlog tussen tweedeprovincialer Blauwvoet en de cyclocross. Voor het eerst in 50 jaar mag de kantine van de voetbalclub niet open tijdens het veldrijden, want de organisatoren werken nu met een eigen cateraar. "We moéten wel om de cyclocross te redden, want we lijden verlies", zegt ondervoorzitter Defoor.

De tweedeprovincialer opende de voorbije 49 jaar telkens de kantine tijdens het veldrijden om de kas te spijzen en dat brengt per editie gemiddeld 6.000 euro op. Maar op het gouden jubileum van de Internationale Betafence Cyclocross, op 15 januari, mag het niet. "Het kan niet dat de mensen van de cyclocross ons zomaar buitenspel zetten", zegt voorzitter Mathieu Salembier. "We hebben een overeenkomst met de gemeente om de kantine open te houden. We hebben dit nodig om het hoofd boven water te houden, als voetbalclub." Ook de vorige voorzitter is woest. "Deze koppige beslissing heeft als gevolg dat alle aangesloten leden volgend jaar hun lidgeld met minimaal 40 euro verhoogd zien", bericht Yves Goemaere op Facebook. De organiserende koninklijke wielerclub Otegem Boven is niet onder de indruk. "We moeten een put vullen, we leden vorig jaar 8.000 euro verlies", zegt ondervoorzitter Eddy Defoor, tevens schepen van Feestelijkheden (N-VA).





Arrogant

"Er is op maandag 15 januari cross en geen voetbal. Dus opent de voetbalclub de kantine niet. We lieten al die jaren oogluikend toe dat Blauwvoet Otegem meegenoot van het veldrijden, maar nu is het gedaan. Anders komt de toekomst van onze cyclocross in gevaar. Het klopt dat we voortaan met een eigen cateraar (Snacks-Budé uit Deerlijk, red.) werken. Daar houden we 5.500 euro aan over. Zelfs dan zijn we er dus nog niet, we moeten nog eens 2.500 euro zoeken om break-even te draaien. De cross organiseren, wordt duurder. Zo zetten we professionele security in om rugzakken en handtassen te controleren, terwijl de startgelden stijgen, vooral bij de dames. Ik betreur dat er met modder wordt gegooid. We stelden aan de mensen van de voetbalclub voor om met onze cateraar samen te werken en zo 50 cent per verkochte consumptie te krijgen, maar ze gaan niet akkoord. Ze vragen 6.000 euro. Zo werkt het niet natuurlijk. Ze zijn arrogant en zouden beter zelf creatief zijn. Dat ze verdorie een tombola organiseren op de cyclocross om geld in het laatje te brengen voor hun voetbalclub."





Minnelijke schikking

Blauwvoet Otegem vraagt burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen) om in te grijpen, maar vangt bot. "Telkens de voetbalclub de kantine voor een niet aan voetbal gelinkte activiteit wil openen, geeft het schepencollege al dan niet toestemming", zegt Doutreluingne. "Het schepencollege besliste unaniem om het nu niet toe te laten op de cyclocross. Ik kom dus niét tussen. Al betreur ik het incident wel. Ik roep beide partijen op om rond de tafel te zitten en tot een minnelijke schikking te komen, in overleg met de cateraar ook."