Viertal terecht voor carjacking tijdens vrijgezellenavond 23 januari 2018

02u29 0 Zwevegem Vier Fransen uit Roubaix en Tourcoing riskeren celstraffen van één tot twee jaar voor hun betrokkenheid bij een carjacking op de parking achter café 't Bankske in Wevelgem. Ze waren met een gehuurde witte Porsche op stap voor een vrijgezellenavond die uiteindelijk in de gevangenis eindigde. Van een carjacking was volgens hen evenwel geen sprake.

Voor zijn huwelijk daags nadien huurde Mehdi H. (29) uit Roubaix op 19 mei een witte Porsche Macan.





Met die wagen trok hij er 's avonds nog met drie vrienden op uit om zijn laatste uren als vrijgezel te vieren.





Naar eigen zeggen botsten ze in de buurt van de op- en afritten van de E403 in Wevelgem echter op de Audi A3 van een 21-jarige jongeman uit Zwevegem, die volgens hen aan het spookrijden was. Omdat er lichte schade aan hun gehuurde Porsche was en de Audi A3 geen halt hield, zetten ze de achtervolging in. Die leidde naar de parking in Wevelgem. Wat volgde, was een minutenlange discussie over de schade en het nodige duw- en trekwerk. Tot Mehdi H. plots in de Audi A3 sprong en met de wagen wegstoof. Zijn vrienden volgden in de Porsche, maar konden in Moeskroen door de politie staande gehouden worden omdat ze te snel reden.





Even later arriveerden ook vrienden van het slachtoffer bij de politie en vertelden ze dat de Audi A3 was gestolen. Het drietal vloog 2,5 maanden achter de tralies. Na verder onderzoek kon uiteindelijk ook Mehdi H. opgespoord worden. Hij wordt door de openbare aanklager als spilfiguur gezien en riskeert als enige twee jaar cel.





De drie vrienden hangt één jaar boven het hoofd. Zij vroegen allen de vrijspraak omdat ze niet met de Audi A3 wegreden en dat vooraf ook niet hadden gepland.





De gestolen Audi A3 kon in Frankrijk teruggevonden worden. Mehdi H. had er een brandblusapparaat in leeg gespoten. Slachtoffer Anthony Mahau uit Zwevegem stelde zich geen burgerlijke partij en eiste dus ook geen schadevergoeding. Vonnis op 5 februari. (LSI)