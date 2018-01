Vier dames organiseren receptie Schildershoek 24 januari 2018

Onder impuls van Evelyne Piasecki, Evelien Deconinck, Anneleen Demeurisse en Jessie Vanackere, werd een eerste nieuwjaarsdrink georganiseerd op de 'Schildershoek' in Zwevegem.





"Wij noemen onze wijk zo omdat het aaneenschakeling is van straten met de naam van een schilder. Omdat we de inwoners van de nieuwe wijk meer bij het wijkgebeuren willen betrekken, hebben we deze drink georganiseerd.", aldus Anneleen. Door de goede respons denken de vier dames er nu over na om een wijkcomité te vormen dat geregeld activiteiten organiseert.





(GVZ)