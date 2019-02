VIDEO. Showband Calypso schittert in tv-programma Van Algemeen Nut Peter Lanssens

21 februari 2019

Een tip voor de inwoners van Zwevegem: zap vandaag om 20.35 uur naar het tv-programma Van Algemeen Nut op Eén. Niet voor de mooie ogen van presentator Steven Van Herreweghe, maar om er een stunt van de Zwevegemse showband Calypso mee te pikken. Twintig korpsleden trokken afgelopen maandag op uitnodiging van productiehuis Liefhebbers naar Videohouse in Vilvoorde, voor opnames van Van Algemeen Nut. Dat laat burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) weten. Calypso brengt tijdens Van Algemeen Nut de begintune van Op de koop toe. Dat Vlaams consumentenprogramma liep van 1991 tot 1997 op de openbare zender TV1, met als presentatoren Rita Van Neygen en wijlen Emiel Goelen. Rita Van Neygen krijgt hulde in Van Algemeen Nut, voor haar carrière. Van Algemeen Nut is een talkshow waarin Steven Van Herreweghe bekende en minder bekende mensen uitnodigt, die een bijzondere bijdrage aan 65 jaar openbare omroep leverden. Centrale gast vanavond is Tom Waes. Maar de échte sterren zijn de twintig korpsleden van Calypso Performance Ensemble.