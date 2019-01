VIDEO: Hummer slipt en knalt gevel van woning binnen AHK

23 januari 2019

07u58 8

In de Vierkeerstraat in Heestert is vanmorgen vroeg een bestuurder van een Hummer aan het slippen gegaan door het enorm gladde wegdek na de hevige sneeuwval. De Hummer knalde tegen de hoek van een gevel waardoor een groot gat ontstond. De bewoonster was al wakker en schrok zich kapot, maar raakte niet gewond. Ook de bestuurder bleef ongedeerd. De brandweer is de gevel aan het stutten, zodat de bewoonster thuis kan blijven.