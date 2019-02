VIDEO: Hevige brand legt woning in de as: koppel kan ontkomen, buurvrouw bevangen door rook Hans Verbeke

26 februari 2019

21u48 0 Zwevegem Luc Lagae (54) en zijn partner Christiane Vanrobaeys zijn dinsdagavond bij een felle brand in hun woning langs de Oude Lettenhofstraat in Zwevegem hun hele hebben en houden verloren. Het koppel kon ontkomen. Buurvrouw Thérèse Feys raakte bevangen door de rook. De brand ging gepaard met een rookpluim die tot kilometers in het rond te zien was.

Geert Geldhof, die in de Oude Lettenhofstraat woont, sloeg dinsdagavond rond kwart na vijf alarm. De man had gezien dat uit de woning van Christiane Vanrobaeys rook ontsnapte vanonder de dakpannen. De vrouw, die een kleine twee jaar geleden haar man René Vandorpe verloor, heeft sinds een tijd een relatie met de jongere Luc Lagae (54). Beiden waren thuis op het moment van de brand en konden ontkomen. Opmerkelijk: de hond van Luc Lagae vluchtte in paniek weg bij de brand en rende naar de Otegemstraat, tot bij de woning van een vriend van Luc. Die hoorde het dier blaffen, keek buiten en vond het raar dat z’n baasje niet mee was. Toen hij in de richting van diens woning keek, zag hij een grote rookontwikkeling.

Van de kaart

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog door het dak. De blussers riepen onmiddellijk versterking op en concentreerden zich in de eerste plaats op het vrijwaren van het naastliggende huis. Daar woont weduwe Thérèse Feys. De vrouw raakte bevangen door de rook en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer slaagde erin om haar woning te redden, al is er allicht wat rookschade. Christiane Vanrobaeys, de bewoonster van het uitgebrande huis, was helemaal van de kaart en volgde op een stoel de bluswerken. Ze werd bijgestaan door haar partner Luc Lagae en diens zus. Het koppel kan voorlopig bij haar terecht.

Brandoorzaak onbekend

De brand lokte, onder meer door de hevige rookontwikkeling, heel wat nieuwsgierigen naar de landelijke Oude Lettenhofstraat. De politie sloot de buurt dan ook af. Over de oorzaak van de brand, die meer dan waarschijnlijk op de benedenverdieping ontstond, was dinsdagavond nog niets gekend. Het parket van Kortrijk stelde een branddeskundige aan om de zaak uit te klaren.