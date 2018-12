VIDEO. Duiktank viert 30.000ste bezoeker in Atlantisdecor. Peter Lanssens

14u10 0 Zwevegem De duiktank op het terrein van de beschermde elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem heeft in amper vier jaar de kaap van 30.000 bezoekers gehaald.

“En voor het eerst sinds de opening op 21 maart 2015, ontvingen we in een jaar tijd meer dan 10.000 bezoekers”, klinkt het bij het team. De 30.000ste duiker werd zondagochtend gevierd. Els Deblanc (44) uit Zulte kreeg een flesje cava, een mok en een droogzak. De duiktank is vooral in de winter in trek. “Het concept is super”, zegt Els, actief bij diepzeeduikersclub Stingrays uit Vichte. “Je duikt in tropisch warm water van 20 graden, het zicht is perfect en wordt dus niet belemmerd zoals in open water en je kan nadien nog iets drinken. We komen hier regelmatig duiken. En in januari gaan we met vrienden op duikreis naar Vancouver in Canada, waar de onderwaterwereld heel mooi zou zijn, met indrukwekkende vissen”, aldus Els Deblanc. Haar echtgenoot Dieter T’Siolle is de verantwoordelijke van Stingrays. De duiktank, uitgebaat door natuursportonderneming Oenanthe, is 15 meter diep en heeft een diameter van 28 meter. De oude stookolietank, waarin de duiktank ingericht is, heeft een inhoud van 4,7 miljoen liter water. Het project van de provincie kostte 4,3 miljoen euro, maar kwam er ook met steun van Europa. Info: www.duiktank.be.