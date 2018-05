Verwittiging politie was niet verplicht bij verdrinking 30 mei 2018

02u37 0 Zwevegem De medische hulpdiensten die ter plaatse snelden om de verdronken Elie Barboza (15) uit Sint-Denijs te reanimeren in het zwembad van Zwevegem waren niet verplicht om ook de politie van het voorval in te lichten. Dat zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

"Het is geen standaardprocedure dat de dienst 112 ook de politie op de hoogte brengt", klinkt het. "Vergelijk het met een verdrinking aan de kust of een val van een fietser op de weg. Als er geen aanleiding is om kwaad opzet te vermoeden, moeten de medici de politie niet inlichten."





Beroepsgeheim

"Het is vaak ook een afweging tussen de privésfeer en het beroepsgeheim van medici", vult korpschef van de politiezone Mira Jean-Pierre Coudenys aan. "Bij een dodelijke val van een trap in een woning zullen ze ook de politie niet verwittigen." Partijen kunnen echter wel zelf naar de politie stappen als ze een onderzoek willen. De ouders van Elie Barboza deden dat ondertussen ook. Zij willen weten of de dood van hun zoon vermeden had kunnen worden. (LSI)