Vermogensbeheerder steelt tienduizenden euro’s

van bejaarde klant en riskeert 4.000 euro boete

25 maart 2019

14u50

Zwevegem Er hangt een 56-jarige ex-bankbediende uit Zwevegem een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden en een boete van 4.000 euro boven het hoofd voor gesjoemel met geld en één kilo goud van een bejaarde klant. "Ik ben geen dief", bleef Rik N. ontkennen.

In zijn functie kwam N. vaak in contact met welstellende, alleenstaande oudjes en er was een vermoeden was dat hij geld stal. In 2015 startte bij de KBC-bank, waar N. als vermogensbeheerder werkte, een intern onderzoek. Het onderzoek bracht aan het licht dat N. zonder enig aanwijsbare reden een gezinsvermogen van maar liefst 930.000 euro had opgebouwd. Toch bleven maar drie tenlasteleggingen voor de rechtbank overeind: de aankoop van één kilo goud voor 42.000 euro was niet in de portefeuille van een 87-jarige klant uit Avelgem opgenomen. In de kluis van N. bleken wel twee goudstaven van telkens een halve kilogram te liggen. En een cashafhaling van 26.600 euro bleek verdwenen te zijn. Bovendien probeerde N. een nicht van het slachtoffer in te schakelen in een poging toch een aanvaardbare uitleg voor de kilogram goud te kunnen geven. Onder druk liet N. de nicht een valse verklaring ondertekenen. “In paniek want ik vreesde mijn ontslag. Maar ik ben geen dief!”, besloot N. Hij vroeg de rechter om er zonder straf van af te kunnen komen voor de schriftvervalsing. De diefstal van het geld en het goud bleef hij ontkennen. Na een loopbaan van dertig jaar als bankbediende kreeg Rik N. in 2015 toch zijn ontslag. Vonnis op 23 april.