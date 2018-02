Vermiste bejaarde gevonden in gracht 27 februari 2018

Jaak Verstraete (95), de bejaarde man die sinds vorige week woensdag vermist was, is gisteren dood teruggevonden in een gracht langs de Lindelos in Heestert. Een landbouwer vond het dode lichaam gisterenmiddag en verwittigde meteen de hulpdiensten. Jaak (95) was sinds vorige week woensdag vermist nadat hij niet meer teruggekeerd was naar het woonzorgcentrum Marialove na een wandeling. Speurders zochten via een warmtecamera het water af, maar vonden niets. Gisteren gingen enkele mensen al bloemen neerleggen op de vindplaats. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad. Wie met vragen over zelfdoding kampt, kan terecht op het gratis nummer 1813. (AHK)