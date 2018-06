Veebedrijven zetten deuren open VANHEMMENS GEEFT OOK STARTSCHOT VOOR HOEVECAMPING JOYCE MESDAG

12 juni 2018

02u42 0 Zwevegem Twee lokale bedrijven zetten nu zondag de deuren open voor 'Schoon Boeren'. Melkveebedrijf RenardLachat in Zwevegem en veebedrijf Vanhemmens in Sint-Denijs slaan de handen in elkaar om te tonen hoe duurzaam ze werken. Bij Vanhemmens kan je bovendien vanaf nu kamperen.

Zes boeren uit onze regio stellen komende zondag hun landbouwbedrijf open voor het evenement 'Schoon Boeren'. De landbouwers doen dat in samenwerking met landbouwvereniging Inagro en de Provincie, om te tonen hoe ze elk op hun eigen manier zo duurzaam als mogelijk proberen te werken.





Pendelbusje

Ook in Zwevegem nemen twee landbouwbedrijven deel. Het gaat om melkveebedrijf RenardLachat in de Kreupelstraat 13 en veebedrijf Vanhemmens in de Moenstraat 10. Zij slaan de handen in elkaar. Zo zorgen ze samen met de gemeente voor een bewegwijzerde wandeling of fietstocht en een pendelbusje tussen beide bedrijven. Veebedrijf Vanhemmens nam 8 jaar geleden haar intrek op de historische hoeve. "De hoeve dateert uit de jaren 1500", zegt Johan Vanhemmens. "We hebben het gebouw de voorbije jaren helemaal gerestaureerd, met respect voor de authenticiteit van het pand. In een van de gebouwen zijn we drie vakantiewoningen aan het realiseren, zodat gasten bij ons zullen kunnen blijven overnachten."





Alpacagolf

"Een weide hebben we ingericht als camping, compleet met sanitair blok, en daar zullen elke zomer zo'n 20 tenten opgezet kunnen worden. Schoon Boeren betekent voor ons het startschot: zondag ontvangen we er onze eerste gasten."





Hoeve RenardLachat kan je zondag vrij bezoeken. Er werd een parcours uitgestippeld. Na afloop kan je even 'alpacagolfen'. "Dat is eigenlijk 'boerengolf', maar dan tussen alpaca's in plaats van tussen koeien", legt Leen uit. "Mijn man Xavier en ik kweken en verkopen de dieren. Maar we houden het kleinschalig."





Xavier en Leen Renard stellen hun bedrijf het hele jaar door open, en dat is een bewuste keuze. "Het interesseert de mensen wel om te zien hoe het er nu eigenlijk aan toe gaat in een landbouwbedrijf. En vooral voor kinderen en jongeren kan het erg waardevol zijn. Heel veel kinderen weten weinig over waar hun voeding vandaag komt. Ze denken dat chocomelk komt van bruine koeien."





Achterhaald

De beide bedrijven doen nu zondag met plezier nog wat extra moeite om volk te lokken naar hun bedrijf. "Het gaat in dit geval specifiek over 'duurzaamheid'", zegt Leen. "We krijgen de kans om te tonen dat het beeld van de boer die alles doodsproeit achterhaald is. We doen heel wat inspanningen om zo duurzaam mogelijk te werken, en dat mag wel eens extra in de verf gezet worden." Meer informatie op www.schoonboeren.be.