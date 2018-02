Vechtsportgala tegen kanker 23 februari 2018

De sporthal in de Bekaertstraat ontvangt op zaterdag 24 februari Battle Arena. Het gala met vechtsporten zoals MMA (mixed martial arts), full contact en kick- en thaiboksen steunt Fighters against Cancer. Die organisatie van vechtsporters en sympathisanten bestaat ondertussen drie jaar en slaagde er al in om ruim 85.000 euro aan de Stichting tegen Kanker te doneren. Veel vechters staan op Battle Arena vrijwillig hun prijzengeld aan de organisatie af. Battle Arena verwacht onder meer Ben Youss, ongeslagen superzwaargewicht uit Parijs.





De deuren openen om 18 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de deur. Info: www.siamgym.be. (LPS)