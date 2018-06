Vandalen proberen brommertje in brand te steken 14 juni 2018

02u48 0

In een steegje langs de Harelbeekstraat in Zwevegem probeerden vandalen gisteravond omstreeks 19.15 uur een brommer in brand te steken. De vandalen staken wat takken en bladeren in brand achteraan een gebouw waar ook een brommertje stond. De brandweer kon het vuur meteen blussen. De brommer liep daardoor slechts lichte schade op. Voorlopig is van de daders geen spoor. (AHK)