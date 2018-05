Vanavond opening Circa Zomerbar 25 mei 2018

02u59 0

Vanavond gaat in de Tweemolenstraat de Circa Zomerbar open, een initiatief van onder meer Tim Vandenberghe. De zomerbar komt vlak naast Mortiers Molen. "Met aan de andere kant een prachtig uitzicht over Bellegem en Kortrijk", zegt Tim. Opvallend is dat nog voor de zomerbar openging, de organisatoren hun plannen hebben bijgestuurd na opmerkingen van de buren. "We merkten dat er wat ongerustheden waren", legt Tim uit. "Buurtbewoners hadden schrik dat de zomerbar té veel mensen op de been zou brengen, die dan de straat zouden overspoelen. We hebben hen meteen gerustgesteld. Het is de bedoeling dat het een rustige zomerbar wordt. We zijn niet op zoek naar de grote massa, eerder naar de gezinnen, fietsers en wandelaars die rustig iets willen komen drinken. Er wordt geen muziek gespeeld en op de openingsavond na laten we maar 120 mensen toe. In de straat zelf mag ook niet geparkeerd worden. Het gaat immers om een woonwijk, waar kinderen buiten spelen, en daar passen geen extra auto's bij. Parkeren kan dus iets verderop, op een paar 100 meter wandelen." De zomerbar is elke vrijdag en zaterdag open van 16 uur tot 22 uur, en elke zondag van 11 uur tot 20.30 uur. Tijdens Kortrijk congé kan je er ook op maandag iets drinken, tussen 16uur en 20.30 uur. Vanavond gaat de bar open om 17u, 16 september is de laatste openingsdag.





(JME)