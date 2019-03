Urenlang hinder door defecte vrachtwagen in de Bellegemstraat: kapotte olieleiding moet ter plaatse hersteld worden VHS

16 maart 2019

19u18 0

Op een slechter moment kon het niet gebeuren: net toen een vrachtwagen van het bedrijf Breda Bouw langs de Bellegemstraat in Zwevegem de terreinen van de grappenmakerij Weedaeghe wilde oprijden, brak een olieleiding waardoor verder rijden onmogelijk was. Dat gebeurde rond half acht ’s morgens. De vrachtwagen viel stil en versperde de volledige rijweg. Er zat niks anders op dan de stukgesprongen leiding van hydraulische olie ter plaatse te herstellen. Die klus nam nogal wat tijd in beslag. Er zat voor de politie niks anders op dan het verkeer enkele uren om te leiden.