Tweede fase Leanderhof afgetrapt: er worden nog eens 71 woongelegenheden gerealiseerd Joyce Mesdag

07 februari 2019

De verkoop van de tweede fase in het nieuwe woongebied Leanderhof in Zwevegem is gestart. Een gewezen Bekaert-terrein van twaalf voetbalvelden groot tussen de Otegem-, Bekaert- en Deerlijkstraat en een oude spoorwegbedding wordt de nieuwe woonbuurt Leanderhof. In een eerste fase werden vanaf eind 2015 106 woongelegenheden te koop aangeboden. 98 daarvan zijn intussen verkocht, en de eerste bewoners hebben er al hun intrek genomen. Het ging om 56 appartementen en 50 assistentieflats. In deze tweede fase worden nog eens 71 woongelegenheden gerealiseerd. “Deze fase biedt creatieve betaalbare woningen en appartementen op maat van starters, singles, jonge gezinnen en investeerders”, zegt Lieselot Vandemaele van projectontwikkelaar Caaap. Het gaat om 23 woningen en 48 appartementen. Prijzen gaan vanaf 165.000 euro. Meer info vind je op https://leanderhof.be/aanbod.