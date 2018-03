Twee jaar cel, zonder kerstcadeautjes 20 maart 2018

Twee Noord-Franse gangsters van 52 en 37 jaar oud hebben van de rechter in Kortrijk elk twee jaar cel gekregen voor een inbraak waarbij ze tijdens de jongste eindejaarsperiode pepperspray gebruikten om te ontkomen aan de bewoner van het huis in Zwevegem waar ze een slag wilden slaan. Voor de oudste van de twee daders is de straf effectief omdat hij eerder al werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De inbrekers, uit Rijsel, wilden de buit verpatsen om kerstcadeautjes te kunnen kopen voor hun kinderen en kleinkinderen. Toen ze plots oog in oog kwamen te staan met bewoner Luc Putman, spoten ze hem pepperspray in de ogen. Daarop gingen ze aan de haal met een laptop en juwelen, maar ook met de wagen van hun slachtoffer. Die wisselden ze wat verderop in voor hun eigen voertuig. Kort nadien werden de gangsters klemgereden door de politie. (VHS)