Twaalf verdachten naar rechter voor web cannabisplantages 18 april 2018

02u28 0 Zwevegem Twaalf verdachten zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden voor hun rol in een netwerk van cannabisplantages in Oost- en West-Vlaanderen. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist.

Zeven Nederlanders en vijf Belgen hielden zich bezig met plantages in Vichte (Anzegem), Otegem (Zwevegem), Maldegem en Tielt. Een 41-jarige Nederlander werd als laatste vanuit Spanje aan ons land uitgeleverd en zit nog als enige in de cel. De plantages konden al in 2016 opgerold worden, onder meer boven café De Passage in Maldegem en boven café Belfort op de Markt in Tielt. Toen vlogen tal van verdachten maandenlang in de cel. Er volgden nog plantages in Maldegem, Vichte en Otegem.





Na twee jaar onderzoek is gebleken dat Nederlander Said B. (55) de leiding over de organisatie in handen had. Een 41-jarige Nederlander zorgde voor de contacten tussen de Nederlandse organisatie en de Belgen. Ronny N. (62) uit Wielsbeke stond in voor de plantages in Otegem en Vichte, Patrick V. (48) uit Knokke-Heist baatte die in Maldegem uit, Ryan W. (26) uit Menen die in Tielt en Franky D. (55) die in Vichte. Patrick S. (59) uit Knesselare trad op als geldschieter.





(LSI)