Trucker blust beginnend brandje 29 mei 2018

02u51 0

Een chauffeur van het brandstoffenbedrijf Roose uit Zwevegem heeft gisterenmorgen in alle vroegte alert gehandeld toen hij merkte dat er rookontwikkeling was aan één van de wielen van zijn lege aanhangwagen.





Dat gebeurde rond kwart voor zes langs de Kanaalweg in Zwevegem. "Onze medewerker zette zijn vrachtwagen op een veilige plaats aan de kant, koppelde de aanhangwagen los en spoot zijn brandblusser leeg", zegt zaakvoerder Koen Roose. "Intussen had hij ook al de hulpdiensten gebeld. Zij zorgden voor afkoeling in de omgeving van de remklep. Intussen is het technisch mankement al verholpen. De aanhangwagen waarmee het gebeurde, is nog vrij jong en was pas nog gekeurd. Maar dergelijke zaken heb je nu eenmaal niet in de hand."





De interventie van de Zwevegemse blussers had omwille van het vroege uur geen grote impact op het verkeer langs de anders zo drukke Kanaalweg. (VHS)