Transfo mikt op jonge ondernemers 22 maart 2018

02u53 0 Zwevegem De herinrichting van de beschermde elektriciteitscentrale Transfo gaat verder. Transfo wordt nog meer een knooppunt voor toerisme, recreatie, erfgoed en ondernemen. Acht projecten die bezig zijn of starten, in een notendop.

Het ketelgebouw krijgt een indrukwekkend jasje van glas en staal.





De gevel van het 'Nieuw Transfogebouw' wordt gerenoveerd.





Er is in dat gebouw plaats voor vijf bedrijven met jonge en creatieve ondernemers.





Er wordt 1.500 vierkante meter aan kantoren ingericht, die vanaf het najaar op de markt komen.





De bovenverdieping van het mechaniekersgebouw krijgt douches en kleed- en leslokalen voor de avontuurlijke recreatie op de site.





Ook nieuw is de komst van een met zonnepanelen overdekte parkeerzone, laadpalen voor elektrische voertuigen inbegrepen.





Een andere blikvanger is het omvormen van de watertoren tot een uitkijktoren van 37 meter hoog, waar je een prachtig zicht hebt op de omgeving zoals het kanaal Bossuit-Kortrijk.





Dit jaar start de bouw van een nieuwe wijk met 70 woningen aan het begin van de site.





Er wordt een speelplein ingericht.





De pompenzaal wordt verder afgewerkt als receptie- en conferentiezaal. (LPS)