Transfo ketelgebouw plechtig geopend na restauratie: ‘Enige ketelgebouw in België met nog oorspronkelijke ketels’ Joyce Mesdag

29 maart 2019

16u16 0

In voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem werd het gerestaureerde ketelgebouw vrijdagmorgen plechtig geopend. Vanaf volgend jaar zal een parcours uitgestippeld worden waarlangs bezoekers de historisch waardevolle site zullen kunnen bezoeken, en die route zal starten in dat ketelgebouw. “Een logische vertrekplaats”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Het gebouw, met haar 30 meter hoogte en oppervlakte van 42 op 22 meter een van de grootste gebouwen op de site, heeft een zeer grote erfgoedwaarde en een monumentaal karakter. Het gebouw is volledig ingenomen voor de opstelling van de 4 oudste nog aanwezige ketels waarvan de oudste dateert van 1929. Hierin werden de kolen gestookt die per schip of per trein van de Borinage via Doornik langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk werden aangevoerd. Het is het enige ketelgebouw in gesloten Belgische elektriciteitscentrales waar de oorspronkelijke ketels bewaard zijn gebleven. Vandaag is het voor het publiek de eerste keer dat dit gebouw kan worden bezocht.”

Rond het ketelgebouw werd een ‘glazen’ huid aangebracht. “De façade was te dun en te broos om te kunnen restaureren, vandaar dat geopteerd werd voor een glazen bedekking.” Ook de gevels van het Transfogebouw dat het recentst werd gebouwd, werd gerestaureerd. Met deze twee realisaties is het eerste deel van het grootschalige restauratieproject op Transfo afgerond. De komende vier jaar wordt de rest van de site aangepakt, onder meer de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning, en het gebouw ‘Elia.’