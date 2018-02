Tot 18 maanden cel voor carjacking na botsing 06 februari 2018

Vier Fransen uit Roubaix en Tourcoing zijn veroordeeld tot grotendeels voorwaardelijke celstraffen van één jaar tot achttien maanden voor hun betrokkenheid bij een carjacking op de parking achter café 't Bankske in Wevelgem.





Mehdi H. (29) uit Roubaix pleegde de carjacking op 19 mei na een felle discussie met de 21-jarige bestuurder uit Zwevegem.





Die ontstond na een botsing in de buurt van de op- en afritten van de E403 in Wevelgem. Mehdi was boos omdat er schade was aan zijn gehuurde witte Porsche Macan. Volgens hem en zijn drie vrienden hield de jongeman geen halt na de botsing.





Dus achtervolgden ze hem naar de parking achter café 't Bankske. Mehdi ging aan de haal met de Audi A3, waarop zijn vrienden wegreden met de Porsche. Maar ze werden staande gehouden in Moeskroen, waarna het drietal 2,5 maanden in de cel ging.





Als spilfiguur liep Mehdi als enige achttien maanden cel op, waarvan vier effectief. De rest kreeg één jaar celstraf. De gestolen Audi A3 kon in Frankrijk teruggevonden worden. Mehdi H. had er een brandblusapparaat in leeg gespoten. (LSI)