Tien dagen rijverbod voor 109 km/uur in bebouwde kom 09 juni 2018

02u35 0

Een 45-jarige automobilist liep voor de politierechter in Kortrijk een rijverbod van tien dagen en een boete van 600 euro op. Op 22 juni vorig jaar kon Steven V. in de Bellegemstraat in Zwevegem in bebouwde kom geflitst worden aan 109 kilometer per uur. In 2014 liep hij al eens een veroordeling voor snelheid op. (LSI)