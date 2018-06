Thomas Defoirdt is 50 jaar voorzitter van VK Ponderosa 27 juni 2018

Voetbalclub VK Delies-Ponderosa heeft zijn gouden jubileum gevierd. De vereniging had in die halve eeuw maar één voorzitter: Thomas Defoirdt. Hij herinnert zich nog goed het ontstaan van de voetbalclub. Eerst werd er gespeeld op de weide van Frans Ysenbaert. Van competitie was nog geen sprake. Onder zijn voorzitterschap en met steun van Dion Lefebvre werd de ploeg omgedoopt tot 'Ponderosa'. "In het begin werd het behelpen. Onze kleedkamer werd mijn living. De bezoekers konden terecht in een houten garage." Nu speelt de ploeg op het tweede terrein van Blauwvoet Otegem. Het seizoen 2014-2015 pakte de club de titel zonder ook maar één wedstrijd te verliezen. Op de foto voorzitter Defoirdt met zijn trouwe secretaris Jacques Van Herpe (l.).





(GVZ)