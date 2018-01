Terwijl opa kleinkinderen ophaalt, maakt brand huis onbewoonbaar 30 januari 2018

02u33 0 Zwevegem Een vrij hevige brand heeft gisteren een keuken in de as gelegd in de Vierkeerstraat in Heestert. Het huis van Martin De Wolf (62) en zijn vrouw Katrien Verno (58) is onbewoonbaar.

Martin De Wolf was rond 16 uur op weg naar twee scholen om er twee kleinkinderen op te halen, toen zijn gsm plots onophoudelijk begon te rinkelen. "De brandweer staat voor uw deur", klonk het. De man schrok zich een hoedje.





"Zo heel lang ben ik niet weggeweest van huis, maar blijkbaar is in die tijd toch brand ontstaan in de keuken", zegt Martin. "Door de hitte sprong een raam aan diggelen en dat gaf de brand extra zuurstof. Daardoor is de hele keuken vernield. Elders in ons huis is er zware rookschade. We kunnen hier dan ook voorlopig niet wonen. Gelukkig kunnen we even bij ons dochter terecht." Martin De Wolf heeft het raden naar de oorzaak van de brand. "Nog maar een jaar geleden lieten we een nieuwe keuken plaatsen. We waren heel tevreden van het resultaat en dan gebeurt dit." Martin en Katrien danken wel hun buurman. "Hij kwam net thuis en zag rook opstijgen van achter de houten afsluiting tussen onze woningen. Toen hij een kijkje nam, zag hij ook vlammen in de keuken. Daarop sloeg hij alarm. We zijn hem daar dankbaar voor", zegt Martin De Wolf. (VHS)