Tentoonstelling 'Zwevegem in uniform' 20 april 2018

Op zondag 22 april pakt de Zwevegemse bibliotheek in het kader van Erfgoeddag uit met de tentoonstelling 'Zwevegem in uniform'.





Je kan er kijken naar foto's en uniformen van o.a. plaatselijke verenigingen, jeugdbewegingen en hulpdiensten.





De tentoonstelling loopt van 14u tot 18u. De toegang is gratis. Naast de expositie is er op Erfgoeddag in de bib ook een fotowedstrijd, waaraan iedere bezoeker kan deelnemen. Voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten. Zij kunnen o.a. een Napoleonhoed of een prinsessenhoedje maken.





Er zijn ook een aantal volksspelen voorzien. In het leescafé kan je iets drinken. (JME)