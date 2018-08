Tal van wegenwerken 10 augustus 2018

02u29 0

Er zijn deze maand tal van wegen- en onderhoudswerken in Zwevegem. Zo zijn er nog tot 14 augustus werken in de Kooigem- en Helkijnstraat in Sint-Denijs en de Lettenhof- en Ellestraat in Zwevegem. Van 16 tot 29 augustus is de Vinkestraat in Sint-Denijs aan de beurt. Daarna volgen de Paepestraat in Heestert van 20 tot 31 augustus, de Molenstraat in Zwevegem van 27 augustus tot 14 september en de Pontstraat in Heestert van 30 augustus tot 12 oktober. In de herfst volgen werken in de Oude Molenstraat in Zwevegem van 1 tot 3 oktober, in de Beekstraat in Zwevegem en de Herrekotstraat in Otegem van 15 tot 26 oktober, nog eens in de Herrekotstraat van 5 tot 10 november en tot slot ook nog eens in de Beekstraat in Zwevegem van 5 tot 30 november. (LPS)





