Subsidie voor nieuwe school 02u31 0 Zwevegem De Vlaamse regering maakt onder impuls van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een subsidie van 2 miljoen euro vrij voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Heestert.

De nieuwbouw komt op het plein achter het kerkhof. De werken van 4,5 miljoen euro starten wellicht in maart. De school heeft nu nog twee vestigingen, in de Gauwelstraat en in de Vierkeerstraat. Die panden zijn verouderd, terwijl het niet efficiënt werken is, verspreid over twee locaties. Het is ook niet verkeersveilig, aan de huidige locaties. Daar komt straks dus verandering in. De nieuwe school opent met de start van een nieuw schooljaar, in september 2019. De nieuwbouw zal ook geschikt zijn voor verenigingen. (LPS)