Stakingsactie bij Bekaert wordt goed opgevolgd: “90 procent doet mee”, zeggen de vakbonden VHS

29 maart 2019

10u11 0 Zwevegem De aangekondigde stakingsactie bij staaldraadproducent Bekaert, na de aankondiging van donderdag over het schrappen van 281 jobs, wordt goed opgevolgd in Zuid-West-Vlaanderen. De meeste werknemers zijn thuisgebleven. Er staan geen piketten. In Kuurne vindt ondertussen een al langer geplande Europese ondernemingsraad plaats.

“Zo’n negentig procent van de werknemers bij Bekaert in het zuiden van onze provincie blijft vandaag thuis”, zegt Steven Van Eeckhoutte (ABVV-BBTK). “Dat is niet verwonderlijk. De 24 uur-staking kwam er op vraag van de werknemers zelf.” Bij de verschillende vestigingen van Bekaert staan geen stakingspiketten, zelfs niet in Moen waar een complete vestiging (Dramix, productie van staalkoord om beton mee te verstevigen) met 70 werknemers dicht gaat.

Europese ondernemingsraad in gespannen sfeer

Ook in Kuurne, waar vandaag (vrijdag) een al langer geplande Europese ondernemingsraad plaatsvindt, wordt geen actie gevoerd. Werknemers uit alle Europese vestigingen zitten er samen met een delegatie van de directie en werken de agenda af die een tijd geleden al werd opgemaakt. Het laat zich uiteraard wel raden dat de aangekondigde zware herstructurering ook aan bod zal komen. Eerstdaags zullen ook de vakbonden samenzitten om de situatie bij Bekaert te bespreken. Donderdag 4 april is er in het kader van de wet Renault een eerste overleg met de werkgever.